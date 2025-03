Deloitte Legal e DLA Piper nella cessione di Wash Out a Palella Holdings

Francesco Mirarchi, Amedeo Barbato

Palella Holdings ha acquisito da Telepass l’intero capitale sociale di Wash Out S.r.l., società specializzata nella cura e gestione completa, anche attraverso piattaforme digitali, di veicoli appartenenti sia a privati che ad aziende, nata nel 2016 per offrire un servizio di lavaggio a domicilio attraverso l’utilizzo di prodotti ecocompatibili con ridotto utilizzo di acqua.

Palella Holdings è stata assistita da Deloitte Legal con un team composto dagli avvocati Massimo Zamorani, Francesco Mirarchi (in foto a sinistra) e Nicolò Manduchi mentre lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il Dipartimento Legal Affairs di Telepass, guidato da Daniele Ciccolo (Head of Legal Affairs) e dal CFO di Telepass Luca Daniele, con un team guidato dal partner Dino Dima e composto dagli avvocati Amedeo Barbato (in foto a destra) e Andrea Ferrara Fierro.