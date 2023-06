Deloitte Legal e Pirola nell'acquisizione del controllo di Diefenbach da parte di McLanahan Corporation

McLanahan Corporation ha firmato l'accordo di acquisizione della quota di maggioranza del capitale di Diefenbach, un produttore italiano di filtropresse e ispessitori con sede a Medolago, Italia.









Deloitte Legal ha assistito McLanahan Corporation nell'acquisizione del controllo di Diefenbach SRL. Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Immobiliare Lu.Na s.r.l., società cedente della maggioranza relativa.

Diefenbach è leader nella separazione liquido-solido mediante filtropresse sin dalla sua fondazione nel 1907, quando l'azienda si concentrava sulla produzione di presse per l'industria dell'olio d'oliva. Negli anni '50, Diefenbach si è estesa al riciclo e alla filtrazione delle acque reflue industriali. Oggi, Diefenbach ha venduto migliaia di macchine e vanta una vasta esperienza nella vendita e nella produzione di queste attrezzature per l'industria mineraria e degli aggregati, oltre che per la produzione chimica, la lavorazione di alimenti e bevande, il riciclo delle batterie e del PET, il trattamento delle acque reflue e altro ancora.

Con oltre 185 anni di storia e la sesta generazione di leadership familiare, McLanahan Corporation è riconosciuta come fornitore globale di soluzioni di processo per diverse industrie, tra cui la lavorazione di minerali, degli aggregati, l'agricoltura e molti altri.Poiché l'attenzione per l'economia circolare e il riciclo dell'acqua dai processi industriali diventa sempre più importante su scala globale, McLanahan Corporation era alla ricerca di un partner per continuare ad ampliare la propria offerta in questo settore. In questo modo l'azienda sarà in grado di offrire una soluzione più completa ai clienti e alle industrie di tutto il mondo, a sostegno di queste mutevoli esigenze di lavorazione.

Diefenbach continuerà ad operare come marchio indipendente nei suoi settori e mercati principali, e a supportare i suoi clienti a livello globale. Per l'industria degli aggregati, Diefenbach collaborerà con Eagle Iron Works, un altro marchio della famiglia McLanahan, per offrire una linea collaudata di filtropresse e ispessitori ai clienti di Eagle che desiderano acquistare una soluzione completa per la gestione degli sterili e delle acque da un unico fornitore.

McLanahan Corporation è stata assistita da Deloitte Legal, con un team guidato e coordinato dal partner Ubaldo Messia (in foto) con il supporto della Of Counsel Alexia Falco e da Stefano Lorè e Giulia Bonacasa.

Immobiliare Lu.Na s.r.l. è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati con un team composto dall'associate partner Dario Taroni (nella foto) e dall'associate Francesco Barabani.