Deloitte legal con IDB holding nell’operazione di investimento in Lab Evo









IDB Holding S.p.A, società holding del relativo Gruppo farmaceutico cui fanno parte anche Indena S.p.A., società leader nell’identificazione, sviluppo e produzione di principi attivi botanici di alta gamma per l’industria farmaceutica e nutraceutica, e Scharper S.p.A., azienda farmaceutica attiva nello sviluppo e nella commercializzazione di specialità medicinali, integratori alimentari e dispositivi medici indirizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone, ha completato l’operazione di investimento nel capitale sociale di Lab Evo, innovativa start-up del settore sanitario attiva nello sviluppo e commercializzazione di kit diagnostici. L’operazione di investimento da parte di IDB Holding è volta a sostenere ulteriormente lo sviluppo e l’espansione di Lab Evo e del suo ambizioso progetto. L’ingresso di IDB Holding nel capitale sociale di Lab Evo è avvenuto attraverso un’operazione combinata di aumento di capitale ed acquisto quote.



Lab Evo fornisce un’alternativa innovativa e sicura per le tradizionali analisi di laboratorio. I clienti, grazie a kit dall’utilizzo semplice e autoesplicativo, potranno effettuare prelievi in autonomia, comodamente da casa propria, così come in farmacia o in ufficio grazie alle collaborazioni che Lab Evo sta stringendo con alcune catene di farmacie e aziende al fine di diffondere il valore della prevenzione. Dopo aver utilizzato i kit di analisi forniti da Lab Evo, i clienti invieranno i campioni ai laboratori partner dislocati su tutto il territorio italiano e, attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di analisi, i risultati verranno elaborati in modo rapido e accurato, consentendo una risposta tempestiva e precisa. L’ingresso di IDB Holding permetterà l’ulteriore sviluppo della piattaforma e dei servizi forniti da Lab Evo prevedendo, tra l’altro, la proposta di soluzioni nutraceutiche personalizzate a seguito dei risultati delle analisi di laboratorio.



IDB Holding è stata assistita nell’operazione da Deloitte Legal che ha operato in coordinamento con il team legale di IDB Holding guidato da Valentina Cavallo , responsabile della Direzione Legale del Gruppo.



Il team di Deloitte Legal è stato coordinato da Alessandro Ronchini e composto dagli associate Alessandro Vecchio e Camilla Messina, che operano all’interno del team guidato dal partner Giorgio Mariani, responsabile della service line corporate and M&A e della sede di Milano.