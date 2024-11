Deloitte Legal per la partnership tra Fiere di Parma e Mixology Experience

Andrea Martellacci

Fiere di Parma ha concluso un accordo di partnership con Eventrade, Thebar e Luca Pirola, in forza del quale, a partire dal 2025, “Mixology Experience” - evento dedicato all’hospitality e alla bar industry con un focus sul settore beverage, sul mondo dei cocktail e sugli spirits, che vanta già tre edizioni con più di 450 aziende espositrici e circa 18.000 ingressi nella città di Milano – entrerà a far parte della fiera TuttoFood, l’appuntamento internazionale dedicato al settore agroalimentare organizzato da Fiere di Parma presso gli spazi di Fiera Milano.

L’operazione mira a creare un’esperienza integrata, innovativa e completa nel panorama dell’offerta food&beverage di TuttoFood, con l’obiettivo di valorizzare il legame indissolubile tra la cultura gastronomica e l’arte del bere miscelato di bevande, liquori e spirits, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla creatività nel settore horeca.

Deloitte Legal ha assistito Fiere di Parma nell’intera operazione, con un team coordinato da Andrea Martellacci e composto anche da Niccolò Giusti e Antonio Bramanti.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari dell’operazione, Fiere di Parma è stata assistita da Deloitte Financial Advisory con Lorenzo Parrini e Gianluca Damiani e, per quelli fiscali, da AGFM Dottori Commercialisti con Paolo Alinovi e Michele Tardini.

Eventrade, Thebar e Luca Pirola sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione da Fabio Turci di TMFA – Professionisti Associati.

Per il closing dell’operazione le parti si sono avvalse del Notaio Guido Trasatti di Parma.