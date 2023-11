Deloitte Legal nell’investimento di Sici e Campigli in Pambuffetti automobili

Andrea Martellacci









Pambuffetti Automobili, startup umbra impegnata nella progettazione, sviluppo, realizzazione e commercializzazione di hypercar e automobili di lusso, ha concluso il round di investimento, tramite aumento di capitale, guidato da SICI-Sviluppo Imprese Centro Italia SGR, attraverso il Fondo Umbria Ricerca e Innovazione, affiancata da alcuni imprenditori e business angels, tra cui l’Ing. Silvio Campigli, ex direttore tecnico della Porsche Carrera Cup Italia.



Deloitte Legal, con il team di Corporate M&A guidato da Andrea Martellacci e composto da Niccolò Giusti e Antonio Bramanti, ha prestato la propria assistenza professionale in relazione all’intera operazione di riorganizzazione e riassetto societario di Pambuffetti, che ha avuto come fulcro l’investimento di SICI e dell’Ing. Campigli, dalle fasi preliminari a quelle finali, per tutti gli aspetti contrattuali, societari e di adozione della nuova governance.



La fase attuativa dell’operazione è avvenuta con l’assistenza del notaio Luigi Napolitano, dello Studio Fino-Napolitano.



Pambuffetti Automobili nasce a Trevi (PG) nel 2018 per sviluppare automobili di lusso artigianali ad alte prestazioni, si qualifica nel 2019 come startup innovativa e vede la sua attività evolversi fino alla piena industrializzazione. Da tali basi nasce una hypercar completamente italiana, progetto con peculiarità uniche nel panorama mondiale, che rivoluziona il concetto di auto stradale, con un assetto ispirato alle attuali monoposto di Formula1.