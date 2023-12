Deloitte Legal a supporto di WindTre per l’ingresso dell’operatore telefonico nel mercato assicurativo

Un team multidisciplinare di Deloitte Legal, composto da specialisti di diritto delle assicurazioni e di information technology, ha supportato i legali interni e i team business e ICT di WindTre S.p.A. nella negoziazione di una partnership pluriennale con wefox Italy e le altre società del gruppo wefox per fare il proprio ingresso nel mercato assicurativo. Grazie a questo accordo, l’operatore di telecomunicazioni è uno dei primi in Italia ad aggiungere ai propri servizi l’offerta di prodotti assicurativi, sfruttando una piattaforma informatica innovativa che ne facilita la gestione.



Il team di Deloitte Legal è stato guidato dal partner Giorgio Mariani e coordinato da Guerino Cipriano e Ida Palombella, rispettivamente per gli aspetti di diritto delle assicurazioni e information technology, con i propri team composti da Francesca Zaffina (Managing Associate, in foto a destra), Irene Avaldi (Associate) e Federica Caretta (Managing Associate, in foto a sinistra). Per gli aspetti civilistici e contrattuali del mercato della distribuzione assicurativa, WindTre S.p.A. è stata supportata anche dagli avvocati Francesco Malatesta, Giorgio Sicari e Maurizio Benincasa.