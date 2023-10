Deloitte con Teoresi Group nell’acquisizione del 100% delle quote di Io.T Solutions

Lucia Ruffatti









Teoresi Group S.p.A., società internazionale di ingegneria, ha completato l’acquisizione del 100% delle quote di Io.T Solutions per cui in passato aveva già rivestito il ruolo di angel investor. Io.T Solutions è una azienda specializzata in tecnologie per smart buildings e soluzioni per migliorare il comfort lavorativo, ottimizzare le modalità gestione degli edifici e ridurre i consumi.



Questa nuova acquisizione si allinea alla strategia finalizzata all’espansione di Teoresi nel mercato delle smart city, offrendo al Gruppo la possibilità di estendere la propria expertise dalle tecnologie legate alla mobilità sostenibile a soluzioni specifiche per edifici intelligenti.



Teoresi è stata assistita da Deloitte per gli aspetti legali da Deloitte Legal con un team guidato dal Partner Massimo Zamorani e dall’Of Counsel Lucia Ruffatti con il supporto di Alberto Ferronato, Angelo Longobardo e Maria Teresa Ceruti oltre all’Of Counsel Filippo Ghignone – per gli aspetti restructuring, per gli aspetti IP da Federica Caretta e per la parte labour da Andrea Bonanni Caione e Jessica Silla.



STS Deloitte ha curato gli aspetti fiscali con il partner Andrea Circi e la director Camilla Golzi.