Deminor conclude un round da 100 milioni di euro per accelerare la crescita internazionale e ottiene la certificazione B Corp

Erik Bomans, Giacomo Lorenzo

Deminor, tra i principali operatori a livello internazionale nel settore del litigation funding, ha completato con successo un round di raccolta di capitali da 100 milioni di euro. Tali risorse saranno impiegate per accelerare la strategia di crescita della società e l’ampliamento del portafoglio di contenziosi nei principali mercati in cui opera: Europa Continentale (inclusa l’Italia, dove è presente con la controllata Deminor Italia), Regno Unito e Asia.

Oltre a questa importante operazione strategica, Deminor ha ottenuto la certificazione “Certified B Corporation™”, diventando il primo litigation funder al di fuori degli Stati Uniti ad aver conseguito tale riconoscimento. La certificazione attesta il rispetto di elevati standard in termini di impegno sociale e ambientale, trasparenza e accountability.

Negli ultimi anni, Deminor ha diversificato il proprio portafoglio sia per tipologia di controversie sia per ambito geografico. Inizialmente focalizzata su azioni risarcitorie in materia di strumenti finanziari promosse da investitori in Europa Continentale, oggi Deminor investe in un’ampia gamma di contenziosi, tra cui azioni di private enforcement antitrust, azioni collettive, contenziosi commerciali e arbitrati, nei tre mercati di riferimento: Europa Continentale, Regno Unito e Asia.

Attualmente la società è attiva in 47 procedimenti e ha investito complessivamente in 85 azioni legali incardinate in 23 diverse giurisdizioni. Tra i casi già definiti, il 78,8% si è concluso con successo per Deminor e i suoi clienti, a conferma della rigorosa selezione dei casi e dell’approccio prudente alla gestione del rischio.

Deminor si avvale inoltre di una piattaforma digitale proprietaria per la gestione di azioni collettive in ambiti quali il diritto dei mercati finanziari, il diritto della concorrenza e la tutela dei consumatori.

L’ultimo round di investimento, pari a 100 milioni di euro, è composto da conferimenti in equity, debito senior e junior, nonché da finanziamenti garantiti da attivi, e ha visto la partecipazione di un gruppo eterogeneo di investitori. Tra questi figura Contingency Capital LLC (New York), che ha messo a disposizione della società una linea di credito garantita pari a 72 milioni di euro (80 milioni di dollari), oltre a finance&invest.brussels SA (partecipata dal governo regionale di Bruxelles e da istituzioni finanziarie locali), Stalusa (family office belga) e Saffelberg Investments (fondo di private equity belga). Anche gli attuali soci, incluso il management team di Deminor, hanno partecipato al round.

Nonostante le difficili condizioni di mercato e le incertezze normative che hanno caratterizzato il biennio 2023–2024, il settore del litigation funding ha dimostrato una notevole resilienza e si prevede registrerà una forte crescita a partire dal 2025. Tra i principali fattori trainanti si segnalano una maggiore consapevolezza del mercato, la limitata accessibilità al credito per le imprese e l’incremento del numero di azioni collettive promosse da aziende e consumatori.

Con la certificazione B Corp – mai attribuita ad un litigation funder al di fuori degli Stati Uniti – Deminor riafferma la propria identità, caratterizzata da standard etici elevati. Ciò ha da sempre rappresentato un pilastro della strategia di investimento della società, che si impegna a sostenere anche soggetti che, in assenza di un supporto economico, difficilmente potrebbero far valere i propri diritti in giudizio. Questo approccio favorisce l’accesso alla giustizia e contribuisce a riequilibrare eventuali disparità economiche tra le parti in giudizio.

Fondata nel 1990, Deminor è un primario litigation funder internazionale (classificato Band 1 da Chambers & Partners) con uffici a Bruxelles, Milano, Londra, Amburgo, New York, Hong Kong, Madrid, Stoccolma e Lussemburgo. Il nome deriva dall’espressione francese défense des minoritaires, che richiama le origini della società, inizialmente impegnata nella tutela degli azionisti di minoranza. Deminor sostiene cause meritevoli e difende i diritti dei clienti, grazie a un team internazionale composto da professionisti di 19 nazionalità, che parlano 22 lingue. Ha fornito supporto a 85 azioni legali in 23 giurisdizioni, comprese le Americhe, il Medio Oriente e giurisdizioni offshore come Isole Cayman e Bermuda. Oltre a sostenere contenziosi individuali, Deminor origina, struttura e supporta economicamente azioni collettive. Nel 2018 ha avuto un ruolo chiave in due dei più grandi accordi transattivi conclusi in Europa in ambito securities litigation: il caso Steinhoff del valore di 1,4 miliardi di euro, e il caso Fortis/Ageas del valore di 1,3 miliardi di euro.