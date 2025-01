Dentons assiste UniCredit nella cessione di un portafoglio di crediti deteriorati.

Gianpaolo Garofalo, Bianca Chiara Sinisi

Lo studio legale globale Dentons ha assistito UniCredit S.p.A. nella cessione a un consorzio di investitori di un portafoglio di crediti deteriorati NPL (non-performing loans), del valore complessivo di oltre 250 milioni di euro, composto da esposizioni su prestiti nel settore immobiliare commerciale.

L’operazione si colloca nell’ambito della strategia di gestione del portafoglio crediti di UniCredit, volta a mantenere a livelli minimi le esposizioni deteriorate.

Dentons ha fornito assistenza durante l’intera operazione, dalla fase di offerta fino all’esecuzione e al trasferimento dei ruoli e delle garanzie, con un team multigiurisdizionale guidato dal partner Mark Segall, Co-Head del dipartimento Banking and Finance in Polonia, e composto: in Polonia, dalla counsel Surbhi Malhotra-Trenkel, dal senior associate Lawrence Florescu, dalla junior associate Magdalena Luniak e dall’assistente legale Martyna Derengowska; nei Paesi Bassi, dal partner Marcel Janssen, dall’associate Karsten Hovinga e dalla junior associate Iris van Noort; in Lussemburgo, dal partner Stéphane Hadet, dalla counsel Christophe Renaudin, dal senior associate Yifan Zhang e dall’associate Jingjing Zheng; e in Italia dal partner Gianpaolo Garofalo e dalla counsel Bianca Chiara Sinisi, che si sono occupati dell’analisi regolamentare relativa alla NPL Directive, alla sua attuazione in Italia e ai possibili risvolti applicativi nell’ambito dell’operazione.