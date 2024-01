Dentons e Koinè per il PPA quinquennale di Aleramo con Edison

Luigi Costa, Antonio Schiavo

Lo studio legale Dentons e Koinè società tra avvocati S.r.l. hanno assistito Aleramo S.r.l., società di progetto del gruppo Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative, nella negoziazione e firma di un PPA (power purchase agreement) quinquennale con Edison.

Il PPA, di durata quinquennale, prevede la vendita a Edison di tutta l’energia e le garanzie di origine prodotte da un parco eolico di 20 MW sito in provincia di Savona, Liguria. Il parco eolico, già in esercizio, grazie all’intesa raggiunta non usufruirà più del meccanismo di incentivazione previsto per le fonti rinnovabili.

Secondo le stime, il parco eolico oggetto dell’accordo ha una produzione media pari a 55 GWh annui, equivalenti al fabbisogno energetico di circa 23 mila famiglie, in grado di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 22 mila tonnellate di CO₂ equivalenti all’anno.

Per Edison ha condotto la negoziazione del PPA il team di Power Origination, con Enrico Cella e Andi Koka, supportato dalla divisione Legal & Corporate Affairs, con Annamaria Lucia Astolfi.