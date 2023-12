Dentons e Pavia e Ansaldo nel passaggio del Gruppo GIA a DiversiTech

Si è perfezionata l’acquisizione del Gruppo GIA, realtà leader in Italia per sistemi di fissaggio e componenti per il settore idro-termosanitario, da parte di DiversiTech Corporation, principale produttore americano di componenti destinati all’industria del riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione. A vendere è stata Ethica Global Investments S.p.A., società d’investimento promossa da Ethica Group, nonché parte del management che manterrà un ruolo operativo all’interno del gruppo. Per DiversiTech, società partecipata da Partners Group, l’acquisizione del Gruppo GIA si inserisce in una strategia di incremento della penetrazione nel mercato europeo con l’obiettivo di rafforzare la propria leadership in Italia e in Europa e accelerare lo sviluppo tramite sinergie cross-border.



L’acquirente è stato assistito, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio legale Dentons. In particolare, il partner Pier Francesco Faggiano, con il counsel Ferdinando Bonofiglio, l’associate Tommaso Buda e la trainee Bianca Balestri, si è occupato di tutti gli aspetti corporate, coordinando un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto professionisti in Italia e negli Stati Uniti. Il partner Davide Boffi, insieme all’associate Marco Viola e al trainee Roberto Rufo, ha curato i profili giuslavoristici. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi, Erica Lepore e Arianna Bellani, in relazione a tutti gli aspetti corporate e M&A, nonché da Goetz Partners per i temi di business. Il management del gruppo è stato altresì assistito dall’Avv. Marco Bertini, dello Studio LexJus Sinacta di Bologna, nonché da L2B Partners Studio legale, con un team formato dagli avvocati Cristian Lorenzin e Viorica Efros.