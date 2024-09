Dentons, Russo De Rosa Associati e Gitti and Partners nell’investimento di Gradiente III in Hawai Italia

Giacomo Pino, Niccolò Cappellini, Vera Greco

Seconda operazione per il fondo di Private Equity Gradiente III, gestito da Gradiente SGR, che ha completato l’investimento in Hawai Italia S.r.l., azienda leader nella creazione di accessori per il mondo della calzatura fashion e tecnica.

Nell’ambito dell’operazione, Gradiente si è avvalso dell’assistenza dello studio legale Dentons con un team multidisciplinare guidato dal partner Enrico Troianiello che, insieme al senior associate Giacomo Pino e alla trainee Bianca Balestri, ha curato la due diligence legale e tutta la contrattualistica per l’acquisizione, e composto altresì dal partner Jacopo Brambilla Sica che, con il senior associate Luciano Niedda, ha curato tutti gli aspetti ambientali/amministrativi; dal partner Davide Boffi che, con l’associate Eugenia Fornaciari e il trainee Roberto Rufo, ha seguito gli aspetti giuslavoristici, e dal partner Federico Fusco che, con la senior associate Camilla Rosi e la trainee Angela Renna, si è occupato degli aspetti IP dell’operazione.

In aggiunta, nell’operazione Gradiente è stato assistito da Monitor Deloitte per la due diligence di business, da PwC per la due diligence contabile, dallo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali e di strutturazione dell’operazione con un team composto da Leo De Rosa, Niccolò Cappellini, Concetta Scimè e Irma Lucca, da Ramboll per la due diligence EHS e da KPMG per la due diligence ESG.

I venditori sono stati assistiti da Grant Thornton Financial Advisory Services in qualità di advisor finanziario, Effepartners per gli aspetti contabili e fiscali e dallo studio legale associato Gitti and Partners per l’assistenza legale con un team guidato dal partner Vincenzo Giannantonio e composto dalle associate Vera Greco ed Elisabetta Trecani.

L’assistenza notarile è stata fornita dallo Studio Notoria di Padova.