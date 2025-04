Dexelance nomina l’Avv. Fausto De Angelis Presidente dell’Organismo di Vigilanza 231

Fausto De Angelis

L’ Avv. Fausto De Angelis è stato nominato Presidente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di Dexelance, gruppo industriale italiano di riferimento nel luxury home design e quotato su Euronext Milano.

Avvocato d’affari con consolidata esperienza in diritto commerciale, societario e internazionale, De Angelis ha ricoperto ruoli apicali nei dipartimenti legali di primarie multinazionali nei settori farmaceutico e consumer goods, maturando una solida expertise in corporate governance e compliance. Da oltre un decennio opera come avvocato al fianco di società in fase di crescita, guidandole in progetti di internazionalizzazione, quotazione e rafforzamento societario ed organizzativo.

La nomina si inserisce nel percorso di evoluzione e consolidamento della governance del Gruppo Dexelance, avviato con la quotazione in Borsa nel 2023 e il contestuale ingresso come azionista di riferimento di un gruppo industriale indipendente, quotato su Euronext Star Milano. Un percorso che ha visto il potenziamento dei sistemi di controllo interno e l’adozione di Modelli 231 aggiornati, anche in ottica whistleblowing e prevenzione del market abuse.

“La fiducia che Dexelance ha riposto in me è un riconoscimento importante e motivo di orgoglio, frutto di un percorso condiviso segnato da risultati concreti. È un Gruppo che ha carattere di unicità in Italia in questo settore e rappresenta un modello virtuoso di aggregazione industriale e di valorizzazione del Made in Italy, con una visione chiara di crescita sostenibile e integrata,” ha dichiarato De Angelis.

Con un portafoglio di 11 società e 14 marchi, Dexelance presidia oggi i principali segmenti del design di alta gamma – furniture, lighting, luxury contract e kitchen – generando oltre il 75% del proprio fatturato all’estero, con presenza in oltre 130 Paesi.