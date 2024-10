Di Tanno Associati e LMCR nell’emissione di strumenti finanziari partecipativi da parte di L’Orto di Jack sottoscritti da Smart Capital

Marco Sandoli, Elmar Zwick

Smart Capital, holding di partecipazioni industriali con capitale permanente specializzata in investimenti di private equity e di private investments in public equity, tramite il veicolo Smart4Orto, partecipato da importanti famiglie italiane e straniere, ha sottoscritto strumenti finanziari partecipativi convertibili emessi da L’Orto di Jack, pmi innovativa che opera in Italia nel settore ortofrutticolo, con un modello omnicanale verticalizzato che collega direttamente i produttori agricoli ai clienti finali.

Di Tanno Associati, con un team composto dal partner Marco Sandoli e dall’ associate Karim Elsisi, ha operato in qualità di advisor legale per conto di L’Orto di Jack, mentre lo Studio LMCR ha affiancato come advisor legale Smart Capital con un team composto dal partner Elmar Zwick, dalla senior associate Elisabetta Pero e dall’associate Francesco Bernardi.