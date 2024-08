Di Tanno Associati, Fivers, DLA Piper e Gianni & Origoni nella prima operazione di direct lending di Kryalos SGR

Roberto Della Vecchia, Giampiero Priori, Francesco Mantegazza, Eduardo Fiordiliso

Di Tanno Associati, DLA Piper e Fivers Studio Legale e Tributario hanno assistito Kryalos SGR nella costituzione di un fondo di direct lending in partnership con Invesco Real Estate, destinato all’erogazione diretta di finanziamenti immobiliari garantiti in Italia, e nella sua prima operazione di finanziamento. Il nuovo fondo, interamente sottoscritto da fondi riconducibili a Invesco Real Estate, gestore globale di investimenti immobiliari per oltre 90 miliardi di dollari, ha concluso la sua prima operazione di finanziamento per un importo di oltre 30 milioni in favore del fondo immobiliare “Italian Logistic Fund II”, gestito da Savills Investment Management SGR, per il rifinanziamento dei costi relativi all’acquisizione e allo sviluppo di un immobile ad uso logistico sito in Santa Maria Maddalena Inferiore (Trieste).

Di Tanno Associati ha assistito Kryalos SGR nella costituzione del nuovo fondo per tutti i profili regolamentari e di governance dell’operazione, nonché nei rapporti con gli investitori e per i profili organizzativi e procedurali connessi al lancio del nuovo fondo, con un team composto dal socio responsabile dell’area legale Roberto Della Vecchia e dal socio Emanuele Marrocco, coadiuvati dall’associate Giuseppe Spataro.

Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito Kryalos SGR in relazione agli aspetti fiscali connessi alla istituzione, all’operatività ed ai rapporti con gli investitori del nuovo fondo con un team composto dal managing partner Francesco Mantegazza, dal partner Andrea Brambilla e dalla trainee Rosanna Belloni.

DLA Piper ha assistito Kryalos SGR ed Invesco Real Estate con un team internazionale e multidisciplinare coordinato dai partner Lewis Gaut e Giampiero Priori e composto, per gli aspetti finance, dagli avvocati Gemma Rooney, Gianfranco Giorgio, Charlotte Woodfield, Carolina Magaglio, James Watson e da Camilla Corradini. Le partner Valentina Marengo e Carmen Chierchia, coadiuvate dagli avvocati Marta Gervasio e Nadja Zoebish e da Samuele Belfrond, si sono occupate degli aspetti immobiliari dell’operazione di finanziamento nonché della predisposizione della due diligence real estate. Il partner Andrea Di Dio ha prestato assistenza in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione.

GOP ha assistito Savills Investment Management SGR con un team guidato dal partner Eduardo Fiordiliso, coadiuvato dalla managing associate Giuliana Santamaria e dagli associate Angelica Maggioni e Elisa Palaj per tutti gli aspetti connessi all’organizzazione della struttura finanziaria e alla documentazione del finanziamento. Gli aspetti di diritto amministrativo ed immobiliare sono stati curati da Maria Grazia Lanero – partner del dipartimento di diritto amministrativo e immobiliare – coadiuvata dal counsel Emilio Ciccarino e dall’associate Osvaldo Capitelli mentre i profili fiscali connessi all’operazione di finanziamento son stati curati dalla partner Francesca Staffieri.