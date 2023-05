Diritto alla privacy, risarcimento per ogni violazione, anche lieve, che ne offenda in modo sensibile l'effettiva portata a cura della redazione Diritto

Privacy - Illecito trattamento dei dati personali - Risarcimento danni - Titolare del trattamento - Esonero - Condizioni.

Il titolare del trattamento dei dati personali è sempre tenuto a risarcire il danno, anche marginale, cagionato a una persona da un trattamento non conforme al GDPR, e può essere esonerato dalla responsabilità solo se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, e non semplicemente dal fatto che si sia attivato, come suo dovere, per rimuovere il dato illecitamente...