Dl carceri, via libera dal Senato - Testo alla Camera

L’Aula del Senato ha approvato la fiducia chiesta dal Governo sul Dl carceri con 104 voti a favore, 73 voti contrari, un astenuto. Il sì alla fiducia costituisce disco verde per il provvedimento che passa ora all’esame della Camera. Il provvedimento deve essere convertito in legge entro il 2 settembre.

Il provvedimento, come modificato in commissione Giustizia, si compone di 22 articoli suddivisi in quattro Capi. Un primo filone di intervento riguarda il sistema carcerario e il personale penitenziario.

Il secondo filone interviene sull’esecuzione penale; tra le misure si modifica il procedimento per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione e della liberazione anticipata.

Il terzo filone di intervento riguarda le condizioni carcerarie e il trattamento dei detenuti: tra le altre misure, si prevede la nomina di un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

Altre disposizioni ad hoc concernono l’introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili; norme in materia di squadre investigative comuni; limiti alla sequestrabilità e pignorabilità di depositi di denaro, titoli e altri beni presso la Banca d’Italia riferibili a Stati esteri.

Viene poi posticipata di un ulteriore anno l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie.