DLA Piper e ADVANT Nctm nel finanziamento a I.V.P.C. Power 6 da parte di Banco BPM di un parco eolico nel comune di Forenza (PZ)

Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli ,Claudio D'Alia e Eugenio Siragusa









DLA Piper e ADVANT Nctm hanno assistito rispettivamente I.V.P.C. Power 6 S.r.l. e Banco BPM S.p.A. nell'operazione di finanziamento in project finance dei costi di realizzazione e costruzione di un parco eolico di potenza complessiva pari a circa 15,2 MW nel Comune di Forenza (PZ).



L'operazione ha un importo complessivo di 17,3 milioni di euro, che si sono aggiunti al precedente finanziamento, di importo originario pari a 13,05 milioni di euro, già in essere tra i medesimi soggetti in relazione al finanziamento del parco eolico, di potenza complessiva pari a circa 12,6 MW, sito nel Comune di Poggio Imperiale, in provincia di Foggia (FG). Si tratta, quindi del secondo progetto finanziato da Banco BPM S.p.A. al Gruppo IVPC, a cui appartiene la società finanziata.



Il Dott. Stefano Renza, CFO del gruppo IVPC, con il proprio team composto dal Dott. Giuseppe Cutolo e dalla Dott.ssa Serena Santonastaso, ha seguito tutti gli aspetti commerciali e finanziari dell'operazione.



DLA Piper ha assistito I.V.P.C. Power 6 S.r.l. e il socio Maluni S.r.l., curando, da un lato, alcuni aspetti dello sviluppo del progetto – soprattutto di natura regolamentare – nella fase di presentazione all'istituto finanziatore e, dall'altro, la revisione e negoziazione della documentazione finanziaria e di garanzia, nella fase più propriamente dedicata alla strutturazione dell'operazione. Il team multidisciplinare di DLA Piper, sotto la supervisione del partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli (nella foto a sinistra), è stato coordinato dall'avvocato Claudio D'Alia (nella foto al centro), quale project manager, e dagli avvocati Mariacarmela Timpone e Alessia Lamedica.



La partner Germana Cassar e l'avvocato Alessia Marconi hanno curato i profili amministrativi e regolamentari del progetto, mentre il partner Giulio Maroncelli e gli avvocati Fabio Lenzini, Roberta Padula e Riccardo Dore hanno curato la redazione, la revisione e la negoziazione dei contratti di progetto.



Banco BPM è stato assistito dallo studio legale ADVANT Nctm con un team composto dal partner Eugenio Siragusa (nella foto a destra), supportato dagli avvocati Matteo Morosetti, per i profili amministrativi e regolamentari del progetto, e Francesco Maria Achille, Fabio Rastelli e Greta Falcone, per la redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e di garanzia.