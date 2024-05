DLA Piper e Ashurst in un finanziamento di impianti BESS per 1.6 GW Gli studi legali DLA Piper ed Ashurst hanno assistito, rispettivamente, Kommunalkredit, quale istituto finanziatore e Welink, provider operativo nel settore delle energie rinnovabili e delle soluzioni a basse emissioni di carbonio, in relazione a un’operazione di finanziamento dell’importo di 20 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un portafoglio di 12 sistemi di accumulo (BESS) della potenza complessiva di 1,6 GW situati in varie regioni italiane