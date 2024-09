Dla Piper, Green Horse Advisory ed Eversheds Sutherland nell’acquisizione di un portafoglio di 19 progetti da 153 mw

Simonetta Formentini, Gianmarco Scialpi, Mihalis Panczyk, Anna Spanò, Giulio Maroncelli, Vanessa Nobile

Green Horse Advisory ha assistito Greenvolt Group, specificamente Greenvolt Power, nella vendita a Nuveen Infrastructure, assistita dallo studio legale internazionale DLA Piper, nell’ambito di un processo competitivo, di un portafoglio composto da 19 progetti fotovoltaici avente una capacità totale di circa 153 MW, ubicati in diverse regioni d’Italia. I closing dei progetti sono previsti tra il 2024 e il 2025 al raggiungimento dello stadio di cantierabilità.

Green Horse Financial Advisory ha assistito Greenvolt Power in qualità di main financial advisor e deal arranger nel processo competitivo. Il team è stato composto da Domenico Vinci (CEO and Co-Founder), Simonetta Formentini (Director, M&A and Development) e Mihalis Panczyk (Associate) e si è occupato di tutte le attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto di cessione, dal financial model al coordinamento delle attività di due diligence fino alla negoziazione e strutturazione, per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari, dell’operazione.

Green Horse Legal Advisory ha assistito Greenvolt Power nella stesura dell’accordo di cessione, con un team composto da Anna Spanò (Special Counsel, M&A and Project Development), Vanessa Nobile (Senior Associate, Regulatory and Public Law) ed Enzo Chiariello (Junior Associate, M&A and Project Development).

DLA Piper ha assistito Nuveen Infrastructure nell’attività di due diligence e nella predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale con un team multidisciplinare coordinato e guidato dal partner Giulio Maroncelli e composto dagli avvocati Gianmarco Scialpi e Angelica Pertusio per gli aspetti societari e contrattuali, e dalla partner Germana Cassar e dall’avvocato Chiara Colamonico per gli aspetti regolamentari.

Nuveen Infrastructure è stata assistita anche da Enertis Applus+ come consulente tecnico, indipendente e specializzato in progetti rinnovabili nell’attività di due diligence tecnica del portafoglio dei progetti, con un team guidato da Simone Prato (Country Lead - Italy) e Alfonso Dufour (Senior Technical Advisor).

Deloitte ha assistito Nuveen Infrastructure con un team multidisciplinare in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione intervenendo, per quanto attiene alla esecuzione della due diligence fiscale, con il team Tax M&A guidato da Gianmaria Leoni (Equity Partner), Alexandra Pica (Partner) e Mauro Palmaccio (Manager) ed il team IVA guidato da Chiara Tomassetti (Equity Partner) e Vanessa Savini (Director). Gli aspetti di struttura fiscale e finanziaria dell’operazione sono stati trattati dal team International Tax guidato da Alessandro Fasolino (Partner) e Rodrigo Ruberti (Director) e dal team financial advisory da Enrico Ferraresi (Partner) e Michela Ramazzatti (Director), mentre per quanto concerne gli aspetti di financial model con un team composto da Marco Vulpiani (Partner) e Simone Chirchiglia (Director).

Eversheds Sutherland assiste regolarmente Greenvolt Power nell’acquisizione di progetti FV e nello sviluppo della sua pipeline; nel contesto dell’acquisizione, Eversheds Sutherland ha assistito Greenvolt nelle attività di due diligence legale per la vendita di 19 progetti fotovoltaici.

Greenvolt Power è stata inoltre assistita da DNV (DNV Italy S.r.l.) in qualità di consulente tecnico per l’operazione, con Berkay Valik (Project Manager), Elisa Brutto (Head of Renewables Engineering and Due Diligence Italy), Paolo Nicora (Market Manager Italy) e il loro team di esperti tecnici.