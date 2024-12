DLA Piper con il Gruppo Lutech per l’acquisizione di due società spagnole

Christian Iannaccone, Manuel De Vicente

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Lutech S.p.A., leader in Italia e player europeo del digitale e dell’AI, nell’acquisizione di SAPIMSA (gold partner SAP) e Netinex, società spagnole con sedi rispettivamente a Madrid e Oviedo.

Le due acquisizioni consentiranno al Gruppo Lutech di rafforzare ulteriormente la presenza nel mercato spagnolo per sviluppare sinergie significative con il team italiano, ampliare le competenze SAP, offrire soluzioni ancora più integrate ed innovative ai propri clienti ed attrarre talenti.

DLA Piper ha assistito Lutech S.p.A. con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Christian Iannaccone (in foto a sinistra). Il team italiano dello studio, che ha coordinato tutti i passaggi dell’operazione e fornito la propria assistenza nella negoziazione e redazione dei contratti relativi all’operazione, è stato composto dagli avvocati Federico Roviglio e Giorgia Grande e da Elena Wang, mentre per gli aspetti di diritto spagnolo ha agito un team composto dal partner Joaquin Echanove Orbea e dagli avvocati Luis Borrero Zorita e Jorge Rahona Toledo per gli aspetti corporate, dalla partner Paz De La Iglesia Andres e dall’avvocato Jesus Sanchez Dominguez-Guilarte per gli aspetti giuslavoristici.

EY ha assistito Lutech S.p.A. per gli stream di due diligence finanziaria, fiscale, HR e compliance, con un team cross-country guidato da Alessandro Bucci e Maria Fusco. Del team italiano hanno fatto parte anche Roberto De Bernardinis e Raffaele Puglisi (tax due diligence), Juljana Xhafa e Paola Barresi (HR due diligence) e Piero Di Michele e Alice Brusinelli (Compliance due diligence). Il team spagnolo è stato composto da Elena Más e Salvador Domecq (financial due diligence), Manuel Paz e Elia Alonso (tax due diligence) e Stefano Di Miceli (compliance due diligence).

Lincoln International è stato advisor finanziario dell’operazione con Oliver Dino-Guida e Ignacio Garcia.

I venditori sono stati assistiti da Equipo Económico con i partner Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez (in foto a destra) e Francisco Piedras e gli associates Irene Carrera, Pierre Moinet, Reyes Gil e Francisco Sanchez.