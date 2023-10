DLA Piper con LabAnalysis nell’acquisizione della maggioranza di Bionos Biotech S.L.

LabAnalysis, uno dei principali player italiani nel campo delle analisi chimico-fisiche e dei servizi di consulenza per le industrie farmaceutiche, cosmetiche, alimentari e ambientali, ha completato l’acquisizione della maggioranza di Bionos Biotech S.L., società con sede a Valencia (Spagna), specializzata nella progettazione e nello sviluppo di test di efficacia per i settori cosmetici, alimentari e nutraceutici (in vitro, ex vivo e in vivo).



Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito LabAnalysis in questa operazione che rappresenta un cruciale passo in avanti nel percorso di crescita di LabAnalysis.



DLA Piper ha assistito LabAnalysis con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale composto, per l’Italia, dal partner Danilo Surdi, dal counsel Matteo Licini e dall’avvocato Carlos Rosquet Martinez (in foto) per gli aspetti legali e contrattuali, nonché, per la Spagna, dal partner Enrique Chamorro e dagli avvocati Héctor Gómez Ferrero e Carlos Fuerte Jimenez per i profili di diritto spagnolo.



Nel corso dell’operazione, LabAnalysis è stata assistita da Kon Group in qualità di advisor finanziario, con un team guidato da Francesco Ferragina e Lorenzo Porciani.



Bionos Biotech è stata assistita da PwC, con un team composto da Paloma del Moral e Inés Sánchez.