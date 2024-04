Doppio binario per l’acquisizione nelle indagini di chat dall’estero

Svolta della Cassazione su un elemento fondamentale in molti procedimenti penali a carico della criminalità organizzata. Applicando per la prima volta quanto stabilito in due informazioni provvisorie del 29 febbraio, ancora in attesa delle motivazioni, la Corte, con la sentenza n. 13535 della prima sezione penale depositata ieri ha dichiarato superato, annullando l’ordinanza che ancora vi aveva fatto riferimento, il principio, in materia di acquisizione di chat su conversazioni vocali e messaggistica...

