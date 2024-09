DOSSIER N. 3/2024 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL NUOVO AI ACT EUROPEO

«La civiltà sta producendo macchine che si comportano come uomini e uomini che si comportano come macchine». Così si esprimeva Erich Fromm a proposito dei rischi legati all'affermazione di tecnologie che avrebbero potuto compromettere l'equilibrio tra l'uomo, i suoi simili e l'ambiente che ci accoglie.

E le nuove macchine sicuramente tendono a comportarsi come uomini. Lo fanno perché sono in grado di farlo e sono state costruite per funzionare in questo modo. Gli algoritmi che stanno alla base...