DOSSIER N. 4/2024 - INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL NUOVO AI ACT EUROPEO

È il momento di entrare nel vivo dell'esame del Regolamento Ue 2024/1689, cosiddetto "Ai Act europeo", con l'analisi del provvedimento articolo per articolo. Da questa ottica si riesce a comprende meglio le direttrici su cui si basa il primo atto in materia. In relazione a esse l'obiettivo dell'articolato è quello di «migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato e la messa in servizio...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi