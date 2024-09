I REATI CONTRO LA PA - Dubbi sulla portata applicativa del nuovo peculato per distrazione

Le modificazioni rispetto al decreto legge hanno riguardato l'introduzione, nel corpo dell'articolo 314 bis del Cp, del comma 2, mediante il quale la nuova condotta incriminata viene punita con la [maggiore] pena della reclusione da sei mesi a quattro anni allorquando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

L'articolo 9 della legge 8 agosto 2024 n. 112 (pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale" n. 186 del 9 agosto 2024 ed entrata in vigore il 10 agosto 2024) ha convertito, con modificazioni, l'articolo 9 del decreto legge 4 luglio 2024 n. 92 (si veda per il testo originario e per una prima analisi del provvedimento «Guida al Diritto» n. 29/2024, pagina 76 e seguenti), così inserendo definitivamente nel nostro ordinamento il nuovo articolo 314-bis del Cp, con il quale si è introdotta una nuova fattispecie...