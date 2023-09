Due bandi di Cassa forense per riorganizzare lo studio

Il termine di scadenza per l'invio delle domande è fissato al 30 novembre. Il contributo - pari al 50% della spesa - sarà compreso fra i 750 e i 5.000 euro

Doppio bando di Cassa Forense "per venire incontro alle esigenze dei colleghi nella riorganizzazione dei loro studi professionali", con fondi complessivi per mezzo milione di euro che il CdA ha stanziato nella seduta del 3 agosto scorso: 200 mila euro per gli studi retti da persone fisiche e 300 mila per quelli che fanno capo a persone giuridiche.

Analizzando nel dettaglio i due bandi, il n. 8/2023 per l'organizzazione degli studi delle Persone Fisiche ed il n. 9/2023 per le Persone Giuridiche, la Cassa comunica che per entrambi il termine di scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è stato fissato al 30 novembre prossimo.

In entrambi i casi poi, il contributo versato da Cassa Forense - pari al 50% della spesa complessiva al netto dell'IVA sostenuta nel periodo dal 1° settembre 2023 al 30 novembre 2023 - sarà compreso fra i 750 e i 5.000 euro. Quanto alle spese rimborsabili, si va dalle certificazioni UNI 11871 all'adozione di software per procedere con la certificazione, dai costi sostenuti per acquistare la norma tecnica sul sito UNI ai costi per la licenza d'uso del marchio UNI, fino ai costi per la formazione e per l'adozione di modelli organizzativi per lo studio di cui al Dlgs n. 231/2001 con codice etico.

Le modalità di formazione della graduatoria sono differenti tra i due bandi:

Per il bando n. 8/2023 organizzazione studio persone fisiche , i contributi saranno erogati, fino ad esaurimento dello stanziamento, secondo una graduatoria inversamente proporzionale all'ammontare del reddito netto professionale del richiedente relativo all'anno 2022, con priorità in favore di coloro che risultano essere in regola con il pagamento integrale di tutti i contributi dovuti.

Per il bando n. 9/2023 organizzazione studio persone giuridiche , i contributi saranno erogati, fino ad esaurimento dello stanziamento, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24:00 del 30 novembre 2023 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul nostro portale, www.cassaforense.it. Nei due bandi viene indicata la documentazione da allegare alla domanda. Verrà poi formata una graduatoria per l'erogazione dei contributi, fino all'esaurimento dei fondi e secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.