DWF e Cornelli Gabelli e Associati nel deal di Cabel Industry

Luca Lo Po', Daniele Colicchio









Lo studio legale Cornelli Gabelli e Associati, con il partner Daniele Colicchio (foto a destra), ha assistito Quid Informatica S.p.A., società leader nel mercato italiano dei prodotti software per servizi finanziari, nell'acquisizione di una partecipazione pari al 60% nel capitale sociale di Cabel Industry S.p.A., ICT service provider con oltre 40 anni di attività, operazione realizzata, in parte, tramite acquisto di azioni cedute da Cabel Holding S.p.A. e, in parte, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale.



Cabel Industry S.p.A. e Cabel Holding S.p.A. sono state assistite dallo Studio Legale DWF LLP Italian Branch, che ha curato tutti i profili contrattuali e societari per conto delle citate società, nella persona del partner Luca Lo Po' (foto a sinistra) e dell'associate Alessandro Zeppieri. Per lo studio DWF si tratta della quarta recente operazione nell'ambito financial services m&a a testimonianza dell'expertise dello studio nel settore.