DWF con Italgen e Verdenergia nell’acquisizione due centrali idroelettriche

Enrico Curti, Matteo Polli

DWF ha assistito Italgen Spa (Italmobiliare Investment Holding) e Verdenergia (Quiris Holding Industriale) che, attraverso la joint venture Rovale srl, hanno positivamente finalizzato l’acquisizione di due nuove centrali idroelettriche in Toscana (Bagni di Lucca) e Lombardia (Costa de’ Nobili – Pavia).

Italgen Spa è una società benefit attiva in Italia nel settore della produzione e trasporto di energia da fonti 100% rinnovabili con 80,5 MW di capacità attualmente installata e una produzione annuale nell’intorno di 325 GWh. Controllata al 100% da Italmobiliare SpA, una delle principali investment holding italiane, quotata alla Borsa di Milano dal 1980 e controllata dalla famiglia Pesenti, Italgen è titolare di 30 concessioni di derivazione idroelettrica in Piemonte, Lombardia, Toscana e Veneto, e gestisce 5 impianti fotovoltaici in esercizio in Lombardia, Piemonte, Marche e Puglia e una rete privata di 300 km di elettrodotti.

Verdenergia è una società di Quiris Sapa, holding industriale di proprietà delle famiglie Quirico e Risso operativa nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a partire dal 2008. Con questa operazione, Verdenergia, direttamente e attraverso le sue partecipate, raggiunge una capacità installata in asset rinnovabili (Italia + estero) di 35 MW, consolidando ulteriormente il peso dell’idroelettrico sul mix di produzione. Le due centrali potranno garantire una producibilità annua di circa 3 GWh, sufficienti a soddisfare il consumo di circa 1.100 famiglie.

Il team multidisciplinare di DWF è stato coordinato dall’Avv. Enrico Maria Curti, Head of Power & Utilities, che - insieme al proprio team - ha seguito anche i profili regolatori e autorizzatori dell’operazione. I profili societari e contrattuali dell’acquisizione sono stati gestiti dall’Avv. Matteo Polli, Counsel del dipartimento Corporate, M&A e Private equity.