DWS e OMERS acquisiscono grandi stazioni retail: tutti gli advisor

Avvocati Associati e Latham & Watkins hanno assistito la joint venture composta da DWS e Omers nell’acquisizione di Grandi Stazioni Retail, società che gestisce le aree commerciali delle 14 più importanti stazioni in Italia (tra cui Roma Termini e Milano Centrale). BonelliErede ha assistito i venditori, Antin, ICAMAP Investimento e BG Station, nel contesto della procedura competitiva di vendita. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito l’amministratore delegato e altri manager della società in relazione al loro coinvolgimento nell’operazione.

Legance ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare composto da Alberto Giampieri, Andrea Botti, Laura Li Donni (in foto), Paolo Piccirilli, Filippo Antonio D’Amato e Giulia Nicolosi per i profili M&A e da Alessandro Botto, Ada Esposito, Francesca Iannò, Davide Rossi, Chiara Mancini e Ivano Siniscalchi per gli aspetti real estate e concessori, mentre Andrea Silvestri e Paolo Ronca hanno fornito assistenza in relazione a taluni profili fiscali dell’operazione. Valerio Mosca e Martina Menga hanno invece curato gli aspetti regolamentari.

Sempre Legance, con Francesco Florio e Paolo Antonio Mulas, ha assistito DWS nella negoziazione degli accordi di co-investimento con Omers, quest’ultima assistita da Latham & Watkins con un team composto da Giovanni Sandicchi e Nicholas Luraghi.

Con riferimento agli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, DWS e Omers sono stati assistiti da Latham & Watkins, con un team guidato da Seonaid Todisco, Conrad Andersen e Alessia De Coppi, con Evan Whyte, Nicola Nocerino e Claudia Cavalli e da Legance con Tommaso Bernasconi e Beatrice Zilio.

BonelliErede ha assistito i soci venditori Antin, ICAMAP Investimento e BG Station con un ampio team multidisciplinare parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica guidato da Catia Tomasetti, e più specificamente: per gli aspetti corporate M&A, da un team guidato dal socio Augusto Praloran e composto dal managing associate Marco Cislaghi, dalla senior associate Francesca Ricceri e dall’associate Greta Zapparoli; per i profili di diritto bancario un team guidato dal socio Giorgio Frasca con il managing associate Michele Florio. Il socio Stefano Brunello Dormal, il senior counsel Christoff Filippo Cordiali e l’associate Luciano Chirico hanno curato taluni profili fiscali dell’operazione, mentre la partner Giovanna Zagaria, insieme alla senior associate Giulia Pandimiglio, si è occupata degli aspetti di diritto amministrativo; per gli aspetti antitrust, hanno agito Massimo Merola, partner, Omar Diaz, managing associate, Isabella Ferrara e Filippo Callisto. Erano altresì parte del team il socio Marco Maniscalco, per i profili di diritto del lavoro, e i soci Francesco Casamassa e Paolo Di Giovanni, per alcuni aspetti di diritto civile.

Per le attività di due diligence BonelliErede si è avvalso del team di Transaction Services di belab coordinato da Michel Miccoli e da Andrea Terrieri.

Anna Comanducci, Chief Legal Officer del gruppo Grandi Stazioni Retail, ha coordinato e diretto il team legale in-house della società, prestando supporto continuativo nelle varie fasi del processo di vendita.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito l’amministratore delegato e altri manager di Grandi Stazioni Retail relativamente ai profili contrattuali di relativo interesse, con Riccardo Salerno in coordinamento con Barbara Napolitano. Inoltre, il team tax dello Studio, composto da Loredana Conidi e Daniel Canola, ha assistito gli stessi manager della società target con riferimento a taluni profili di natura fiscale connessi all’operazione.