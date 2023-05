È onere dell'acquirente dare prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge di Mirko Martini

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 12337/2023

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 9 maggio 2023 n. 12337.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere i termini e le condizioni...