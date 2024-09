Emanuele Camandona nuovo partner di Castaldipartners

Emanuele Camandona

CastaldiPartners annuncia l’ingresso di Emanuele Camandona in qualità di partner. Con il suo arrivo, il numero di soci sale a 15.

L’avvocato Camandona vanta una lunga esperienza nel settore legale, con forte competenza in ambito corporate/M&A, oltre che nei comparti contrattualistica e antitrust.

Dal 2021 General Counsel di Bolton Group, in precedenza ha ricoperto il ruolo di Head of Legal Department EMEA in Luxottica, con un focus principalmente su accordi commerciali strategici e di M&A. All’inizio della sua carriera, dopo la laurea in diritto penale commerciale e i primi anni di pratica, è stato prima, associate presso lo Studio Morra e, poi, senior associate in Chiomenti presso le sedi di Milano e New York.

«La scelta di Emanuele Camandona è un segnale in controtendenza rispetto ai tanti casi di avvocati che scelgono di continuare il loro lavoro in impresa lasciando il libero foro – dichiara Enrico Castaldi, founding partner di CastaldiPartners. - La sua decisione di proseguire insieme a noi la sua attività professionale è motivo di grande orgoglio. Con l’arrivo di Emanuele come nostro nuovo socio, CastaldiPartners si arricchisce non solo di ottime competenze professionali, ma anche dell’abilità di Emanuele nel sapere identificare, strutturare e valorizzare quell’intangibile asset rappresentato dal legal value, diventato oramai un imprescindibile valore aziendale».