Emirati Arabi Uniti: modifiche alla normativa sui beneficiari effettivi

Nel corso degli ultimi mesi del 2023, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno apportato alcune modifiche normative sull’ Ultimate Beneficial Ownership (UBO) e alle relative sanzioni amministrative, con l’emissione della Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 109 del 2023 sulla regolamentazione delle procedure dei beneficiari effettivi (la “Nuova Risoluzione”), entrata in vigore il 16 novembre 2023 e che ha sostituito la Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 58 del 2020. La Nuova Risoluzione si applica a tutte le entità societarie costituite negli Emirati Arabi Uniti continentali e nelle zone franche non finanziarie (o “Commercial Free Zones”); nonché con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 132 del 2023 (la “Nuova Decisione”) relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della Nuova Risoluzione, emessa il 15 dicembre 2023 e sostituita dalla Decisione del Consiglio dei Ministri n. 53 del 2021.

In ragione della recente risoluzione del Consiglio dei ministri, la sfida principale che le aziende e le autorità hanno dovuto affrontare è stata quella di identificare l’UBO in entità che adottano strutture complesse e manifestano più livelli di proprietà o che sono in ultima analisi di proprietà, ad esempio, di un trust, di una fondazione o di un fondo di private equity. La nuova risoluzione ha introdotto modifiche e aggiornamenti ai requisiti per le procedure di accertamento della titolarità effettiva con l’obiettivo di incrementare la trasparenza del sistema economico.

Elementi principali

1. Tutte le entità residenti negli Emirati Arabi Uniti, sia sulla terraferma che nelle zone franche commerciali, sono soggette alla nuova risoluzione, ad eccezione di:

a) società di proprietà del governo federale o locale e delle loro filiali;

b) entità costituite nelle zone franche finanziarie (Abu Dhabi Global Market e Dubai International Financial Centre); e

c) partner governativi – assimilabili a società controllate o partecipate da enti pubblici locali o nazionali.

2. La Nuova Risoluzione introduce un diritto discrezionale per il registro dei beneficiari delle società e le autorità preposte al rilascio delle licenze in ciascuna giurisdizione pertinente (il “Registro”) di determinare il titolare effettivo tenendo conto di un approccio basato sul rischio in caso di strutture complesse.

3. Ai sensi della Nuova Risoluzione, l’autorità competente (l’”Autorità”) è ora tenuta a garantire che ogni entità all’interno della sua giurisdizione non sia utilizzata in modo improprio ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo attraverso l’adozione di determinate misure come stabilito nella Nuova Risoluzione.

4. La Nuova Risoluzione introduce anche un Comitato Supremo responsabile della supervisione della strategia antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.

5. Analogamente alla precedente decisione del Consiglio dei Ministri, la Nuova Decisione delinea varie sanzioni amministrative per diverse violazioni della normativa. Queste sanzioni vanno da ammonimenti formali a multe. La nuova decisione, tuttavia, concede un nuovo diritto all’Autorità di sospendere temporaneamente le licenze commerciali o di chiudere le entità in caso di ripetute violazioni (per la terza o le successive infrazioni) fino al pagamento della sanzione.

6. La Nuova Decisione include anche una nuova sanzione che riguarda la mancata divulgazione da parte di un’entità della catena partecipativa in strutture complesse.

Determinazione del beneficiario effettivo

La definizione di beneficiario effettivo di una società rimane la medesima ai sensi della Nuova Risoluzione e afferma:

i. qualsiasi persona fisica che possieda o controlli o abbia diritto di voto su almeno il 25% del capitale sociale della società, attraverso una catena di proprietà o di controllo diretta o indiretta, o qualsiasi persona fisica che abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori della società;

ii. se nessuna persona fisica soddisfa i criteri di cui al precedente punto i) o se sussistono dubbi sull’identità del titolare effettivo, il titolare effettivo è qualsiasi persona fisica che controlla la società con altri mezzi di controllo; o

iii. Se non è identificata alcuna persona fisica o che soddisfa i criteri di cui ai punti i) e ii), il titolare effettivo è la persona fisica che ricopre un ruolo dirigenziale di alto livello nella società.

Sebbene la nuova risoluzione mantenga la stessa definizione di beneficiario effettivo, conferisce all’Autorità la discrezionalità di determinare il titolare effettivo tenendo conto dell’approccio basato sul rischio, in particolare in strutture complesse che potrebbero mirare a nascondere l’identità della persona fisica che possiede o controlla l’entità.

Affrontare i rischi antiriciclaggio

Ai sensi della legge federale n. 20 del 2018 sull’antiriciclaggio (la “Legge antiriciclaggio”), le persone giuridiche sono obbligate a divulgare la partecipazione al capitale in un’entità che possiede direttamente o indirettamente il 25% o più della società, all’autorità di regolamentazione competente. I regolamenti sui beneficiari effettivi sono stati emanati con il proposito di supportare la normativa antiriciclaggio.

La Nuova Risoluzione introduce un Comitato Supremo responsabile della supervisione della strategia antiriciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo. Comprende inoltre una disposizione sull’istituzione di un’unità in ciascuna Autorità, responsabile dell’attuazione delle politiche, delle procedure e dei parametri per la lotta ai reati di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento di organizzazioni criminali in conformità con le disposizioni della legge antiriciclaggio.

Oltre al diritto discrezionale di cui sopra, ai sensi della Nuova Risoluzione, ogni Autorità è obbligata ad applicare un approccio basato sul rischio per garantire che ogni entità censita nel suo registro non sia utilizzata in modo improprio ai fini di reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo attraverso l’adozione delle seguenti misure:

1. classificare, valutare e mitigare annualmente i rischi potenziali connessi alle operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

2. adottare le misure necessarie per ridurre tali rischi e prevenirne l’insorgenza attraverso la valutazione, la verifica e il monitoraggio dei soggetti;

3. l’attuazione delle procedure necessarie per la gestione dei rischi e la loro effettiva attuazione.

Ulteriori elementi

La Nuova Delibera mantiene il divieto per l’Autorità e il Ministero dell’Economia di divulgare i dati del beneficiario effettivo o dei soci/azionisti a meno che non ottengano l’approvazione scritta del titolare effettivo o del membro amministratore. Restano in vigore anche gli obblighi di informativa relativi alla lotta contro i reati di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento di organizzazioni illegali. Tuttavia, è stata aggiunta un’importante esenzione in relazione agli obblighi di divulgazione previsti dalle leggi internazionali e dagli accordi con gli Emirati Arabi Uniti in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale.

La Nuova Risoluzione approfondisce ulteriormente la definizione di “ Membro nominale del consiglio di amministrazione ” che è ora definito come “qualsiasi persona fisica che agisce in conformità con le direttive, le istruzioni o la volontà di un’altra persona, [egli] è ufficialmente nominato o ricopre una posizione decisionale in seno alla persona giuridica e di solito rappresenta azionisti, membri o qualsiasi altra entità rilevante”.

Infine, nella Nuova Delibera è incluso un articolo riveduto riguardante le procedure di reclamo sulle sanzioni amministrative che l’Autorità può infliggere ai trasgressori. Le aziende hanno ora la possibilità di richiedere la sospensione delle sanzioni presentando un ricorso al comitato per i reclami, che è tenuto ad emettere la sua decisione entro 45 giorni lavorativi.

Obblighi di informativa

Analogamente alla precedente risoluzione del Consiglio dei Ministri, la Nuova Risoluzione richiede alle entità di rispettare quanto segue:

1. Tutte le società e le altre entità (a seconda dei casi) devono continuare a mantenere presso la propria sede legale negli Emirati Arabi Uniti:

- un registro degli azionisti;

- un registro dei titolari effettivi; e

- un registro degli amministratori nominati.

2. Le entità devono depositare le informazioni necessarie relative agli azionisti e ai titolari effettivi presso l’Autorità competente entro 60 giorni dalla data di applicazione della Nuova Risoluzione o dalla data di registrazione dell’entità negli Emirati Arabi Uniti. Fornendo i dati aggiuntivi richiesti entro 14 giorni dalla data della richiesta formale.

3. Le entità devono notificare all’Autorità qualsiasi cambiamento o modifica delle informazioni fornite entro 15 giorni da tale modifica o emendamento.

4. Le entità sono tenute a designare una persona residente negli Emirati Arabi Uniti che l’Autorità può contattare in relazione a eventuali obblighi di divulgazione e devono includere i dettagli di contatto e una copia valida del documento d’identità.

5. Ciascuna entità deve adottare misure ragionevoli per garantire la trasparenza, ottenere informazioni accurate sulla titolarità effettiva e aggiornare le informazioni dei registri su base continuativa.

6. Le entità registrate negli Emirati Arabi Uniti e che sono di proprietà di una società quotata in una borsa valori regolamentata che impone requisiti per garantire una sufficiente trasparenza del beneficiario effettivo, sono esentate dal mantenere i dati adeguati e aggiornati relativi al beneficiario effettivo.