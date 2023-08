Emissione di fatture false, la finalità di evasione non deve essere esclusiva ma deve sussistere in modo pieno di Paolo Comuzzi

Nota a Corte di Cassazione - Sez. III Penale, Sentenza 31 luglio 2023, n. 33433

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In un recente arresto la Corte di Cassazione, nella sentenza 31.7.2023 n. 33433 , ha precisato che il dolo specifico di evasione, necessario per la sussistenza della fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti (fattispecie preveduta e punita ex art. 8 del DLgs. 74/2000), può anche non essere esclusivo, potendo concorrere con finalità di natura diversa, a profitto proprio o di terzi.



Per essere più specifici possiamo dare conto che secondo la Corte di Cassazione la finalità di ...