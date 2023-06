Eptalex ha assistito Sportvatar nella realizzazione di una piattaforma per gli appassionati dello sport

Luca Marasco









Eptalex Garzia Gasperi & Partners, con un team guidato dal senior associate Luca Marasco, ha assistito Sportvatar S.r.l. – progetto nato dalla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Flovatar - nella realizzazione della omonima piattaforma web3 dedicata agli appassionati di sport di tutto il mondo.



Coadiuvato per gli aspetti data protection dal partner Lorenzo Mulazzi, l'avvocato Marasco si è occupato dei profili contrattualistici sia dell'accordo con RCS MediaGroup S.p.A. sia dei Terms and Conditions della piattaforma, riguardanti tra le altre cose gli aspetti IP e di utilizzo della tecnologia blockchain.



La piattaforma è un nuovo progetto di successo nel mondo degli NFT che ha il fine di accogliere gli amanti di tutti gli sport in modo innovativo e coinvolgente.



Sulla piattaforma ogni utente sarà infatti il creatore del proprio atleta digitale di fantasia attraverso un sistema di personalizzazione e potrà acquistare e scambiare gli Sportvatar nel web3 attraverso la blockchain. Inoltre, i membri della community potranno lanciare progetti, giochi, eventi e interagire intorno alle proprie passioni.