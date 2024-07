Equo compenso, tariffe minime automatiche incompatibili con il sistema degli appalti

La normativa sull’equo compenso di cui alla legge 49/2023 non deroga ma piuttosto integra la disciplina sull’affidamento dei contratti pubblici contenuta nel Dlgs 36/2023. Di conseguenza, l’entrata in vigore di tale normativa non vieta che i corrispettivi delle prestazioni professionali posti a base d’asta ai fini dell’affidamento dei relativi contratti di appalto siano soggetti a ribasso da parte dei concorrenti in sede di gara. L’ordinamento dei contratti pubblici contiene peraltro al suo interno...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi