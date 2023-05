Esame avvocato, dopo la fine della pandemia da dicembre tornano gli scritti di Patrizia Maciocchi

L'annuncio della fine della pandemia ha portato con sé anche l'annuncio del ministero sul ritorno al passato per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato. La formula smart niente prove scritte e due orali, era, infatti, stata adottata con un decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri, che non ha abrogato le vecchie regole per l'abilitazione né consente deroghe. Il ministero della Giustizia ha dunque affidato ad una circolare inviata ai presidenti delle Corti d'Appello la notizia ufficiale...