Esame d’avvocato, Aiga: sessione 2024 con le stesse modalità

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) “nel fare propria la preoccupazione di migliaia di giovani praticanti avvocati che attualmente non hanno certezze sulle modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione previsto per la sessione 2024”, ha ufficialmente chiesto una proroga dell’entrata in vigore delle modalità stabilite dalla Legge 247/12, con conferma di quelle adottate per la sessione 2023, mediante la presentazione di un emendamento al Decreto Milleproroghe.

“Ove le Istituzioni politiche...