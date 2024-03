Esclusa per l’imputato presente la nuova dichiarazione di domicilio unitamente all’impugnazione

Ponendosi in aperto contrasto con altro orientamento espresso in sede di legittimità, la Cassazione penale, Sezione Seconda, n. 8014/2024, ritiene che l’interpretazione letterale dell’articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., induce a ritenere sufficiente depositare la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, anche se in epoca precedente alla sentenza di primo grado e nella fase di indagini preliminari.

Le precisazioni della Seconda Sezione

Si precisa, tuttavia, che tale lettura interpretativa non...