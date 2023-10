Esdebitazione esclusa se il debitore è lo Stato di Patrizia Maciocchi

Non può essere ammesso all’esdebitazione chi ha “scelto” il Fisco come unico creditore.

Per i giudici della sezione Procedure concorsuali del Tribunale di Ivrea (sentenza 1/2023) infatti, chi decide di non pagare lo Stato, privilegiando altri creditori, non può essere considerato diligente, visto che viene meno ad un dovere sancito dalla Costituzione.

E dunque all’incapiente non può essere riconosciuto il requisito della meritevolezza previsto dalla legge.

Partendo da questi principi, i giudici negano...