ESG NELLA LEGAL INDUSTRY - Gli studi alla prova della consulenza sulla sostenibilità

Esg nel settore legale per frenare la fuga dall’albo degli avvocati giovani, ma non solo, alla ricerca del posto fisso. Uno studio legale 4.0, che rispetti e promuova gli obiettivi Esg, (Environmental, Social, Governance) potrebbe attrarre i legali under 45. Ne è convinto il Ceo di 4clegal Alessandro Renna, che ricorda come l’avvocatura, fotografata dal Rapporto Censis, si stia proletarizzando. La cura ricostituente, invocata dal vice ministro Francesco Paolo Sisto, potrebbe essere quella di guardare...

