Estorsione aggravata dal metodo mafioso, basta la decisione di merito

L’aggravante del metodo mafioso applicabile al reato di estorsione si configura anche se l’autore dell’intimidazione non è stato condannato in via definitiva ma più semplicemente nel merito.Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 8017 depositata il giorno 22 Febbraio 2024.

Il caso esaminato

Il caso di specie trae origine da una ordinanza del Tribunale per le misure cautelari...