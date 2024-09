Europa investimenti e Arrow global acquisiscono un credito garantito. Gli advisor coinvolti

Francesca Iannò, Riccardo Petrelli, Carlo Comandè, Enzo Puccio, Guido Bianco, Alessia De Coppi, Valeria Carfora

Legance ha assistito Arrow Global (“Arrow”), con il supporto della controllata Europa Investimenti, nell’acquisizione di un credito single name garantito da un sottostante complesso sito a Ragusa.

Legance ha agito con un team guidato da Francesca Iannò, per i profili real estate, e da Riccardo Petrelli, per i profili fiscali, e composto da Davide Rossi, Irene Manta e Camilla Tallia per gli aspetti legati all’acquisizione. Antonio Siciliano ha curato i profili connessi al prestito obbligazionario, mentre Filippo Chiodini Innocenti Ducci ha seguito gli aspetti restructuring.

La fase di due diligence legale per i profili real estate e di diritto amministrativo è stata curata dallo Studio CDRA - Comandè, Di Nola, Restuccia Avvocati, con un team guidato da Carlo Comandè e composto da Enzo Puccio, Filippo Morici, Tiziana Pellegrino e Maria Chiara Visconti.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito la società venditrice era composto dal partner Dario Spinella, dal supervising associate Guido Bianco e dagli associate Roberta Strippoli ed Emanuele Francesco Rizzuti, nonché, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Mauro Pisapia, dal counsel Luigi Pontrelli e dalla supervising associate Martina Baraldo. Gli aspetti relativi al prestito obbligazionario sono stati gestiti, invece, dal partner Nicholas Lasagna, dalla managing associate Maria Ilaria Griffo, dal counsel Ugo Malvagna e dall’associate Gianmarco Cornalba.

Latham & Watkins ha assistito i finanziatori uscenti con un team composto dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, dal counsel Mario Orsenigo e dagli associate Nicola Dall’Acqua e Luca Maisani.

Arcadis Italia ha supportato il processo con la consulenza del team guidato da Valeria Carfora, con Diyan Duchev, Stefano Lucarini, Andrea Battisti, Matteo Martini e Caroly Italiano.