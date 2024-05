Eversheds Sutherland e LCA al fianco di Ardonagh e Wefox nell’acquisizione del business corporate di Mansutti

Alessandro Vischi, Claudia Barone

EVERSHEDS SUTHERLAND, con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dal trainee Simone Iaione, ha assistito Ardonagh Group - uno dei più grandi gruppi di brokeraggio assicurativo inglese – nella negoziazione e sottoscrizione di accordi per l’acquisizione di Mansutti S.r.l., una società di nuova costituzione a favore della quale verrà conferito un ramo d’azienda attualmente di proprietà di Mansutti S.p.A., parte del Gruppo wefox. Hanno assistito nell’operazione anche i partner irlandesi di Eversheds Gavin O’Flaherty e Maria O’ Brian.

Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati curati dalla partner Valentina Pomares, dalla senior associate Francesca Ferrando e dal trainee Silvano Pasquino. Per i profili di proprietà intellettuale hanno agito la partner Beatrice Bigonzi e l’associate Francesco Cavagnino, mentre gli aspetti antitrust e golden power sono stati seguiti dal partner Alessandro Greco con gli associate Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti. Gli aspetti regulatory sono stati curati dal partner Ubaldo Caracino e quelli inerenti alla privacy dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia.

Il gruppo Wefox e Mansutti sono stati assistiti da LCA, con un team guidato dal partner Giangiacomo Rocco di Torrepadula e composto dalla senior associate Claudia Barone e dalla trainee Ginevra Trimarchi, che hanno affiancato la general counsel delle società italiane del gruppo wefox, Antonella Coccia, coadiuvata da Benedetta Orsini, responsabile legal e compliance.

Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati curati dal partner Giuseppe Bologna e dall’associate Zuleika Palma. Gli aspetti antitrust e golden power sono stati seguiti dal partner Andrea Carreri e dalla senior associate Anastasia Pallagrosi. Gli aspetti antitrust sono stati analizzati dalla partner Adele Sodano.

Questa acquisizione strategica si affiancherà a quella inerente a Mediass S.p.A., operazione recentemente annunciata da Ardonagh Italia con l’obiettivo di contribuire ad accelerare la crescita e a rafforzare la presenza del Gruppo in Italia e in Europa, posizionandosi come la piattaforma di brokeraggio leader in un mercato maturo e complesso.

Ardonagh Group Holdings Limited è la holding di Ardonagh, detenuta fra gli altri, da fondi controllati da HPS Investment Partners, LLC, Madison Dearborn Partners, LLC, Abu Dhabi Investment Authority e dal management. Ardonagh è un primario broker assicurativo indipendente, con importanti attività nel Regno Unito e un’attività in rapida crescita in Europa, Australia e America Latina, con un fatturato annuo consolidato superiore a 1,6 miliardi di sterline.

Mansutti, storica società di brokeraggio assicurativo e tra i primari broker assicurativi italiani indipendenti, è stata acquisita nel 2021 dall’unicorn insurtech wefox, diventandone il braccio operativo italiano. Mansutti segue clienti privati, aziende e multinazionali in oltre 50 paesi fornendo servizi in campo Employee Benefits, Property & Casualty.

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell’assistenza legale e fiscale d’impresa. Ha uffici in Italia (Milano, Roma, Genova, Treviso), in Belgio (Bruxelles) e negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), dove opera in International Partnership con IAA Middle East Legal Consultants LLP. Conta oltre 250 professionisti attivi in tutte le principali aree del diritto commerciale, societario, bancario, finanziario, della crisi d’impresa, tributario, penale, immobiliare e del lavoro, e, più in generale, in tutti gli ambiti del diritto d’impresa – inclusa la proprietà intellettuale, le nuove tecnologie, la normativa in materia di trasporti e assicurazioni, il diritto alimentare e dell’arte - e nella tutela dei patrimoni famigliari.