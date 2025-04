Eversheds Sutherland e Molinari nell’acquisizione di Planetek Italia S.r.l. da parte di D-Orbit S.p.A.

Lorenzo Fratantoni, Stefano Cova

D-Orbit, leader mondiale nel settore della logistica spaziale e trasporto orbitale, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Planetek, leader nella elaborazione di dati satellitari e nella progettazione e sviluppo di software e infrastrutture per dati spaziali.

D-Orbit si è avvalsa dell’assistenza dello studio legale Eversheds Sutherland, che ha affiancato la general counsel della società Catherine Doldirina e il legal counsel Alessio Biasatti con un team multi-practice guidato dal partner Lorenzo Fratantoni, responsabile della practice Start-up e Pmi innovative, e composto dalla partner Valentina Pomares e dalla senior associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dalla of-counsel Anna Maria Stein per gli aspetti IP e dal counsel Daniele Raimondi per gli aspetti fiscali, oltre che dal partner Alessandro Greco e dall’associate Alberto Venditti per la procedura golden power.

I soci venditori di Planetek – che nel contesto dell’operazione sono entrati nell’azionariato di D-Orbit, e alcuni dei quali ricopriranno funzioni apicali sia in D-Orbit sia in Planetek – sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo studio Molinari, che ha agito con un team composto dalla partner Margherita Santoiemma, dal senior associate Stefano Cova e dalla associate Beatrice Mattioni per i profili M&A e corporate dell’operazione, nonché dal partner Lorenzo Caruccio per i profili relativi alla procedura golden power.

L’acquisizione, che mira a rafforzare le capacità delle due aziende nelle tecnologie spaziali avanzate, si concentra sull’innovazione nell’elaborazione dei dati provenienti dallo spazio, nell’intelligenza artificiale (IA) e nel cloud computing. Il connubio tra D-Orbit e Planetek si inserisce nel contesto di una crescente domanda di soluzioni spaziali avanzate, che richiedono l’elaborazione di grandi quantità di dati in tempo reale e l’integrazione di intelligenza artificiale per decisioni autonome dei satelliti. Il progetto congiunto tra le due aziende, che include l’innovativa missione AI-eXpress, potrà ridurre i tempi di latenza nell’elaborazione dei dati satellitari, migliorando l’affidabilità e l’accessibilità delle informazioni spaziali a livello globale.