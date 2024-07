Eversheds Sutherland con Eco-Techno nell’acquisizione di SCAE

Eversheds Sutherland ha assistito Eco-Techno S.r.l., società controllata da ITAGO SGR S.p.A. per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nella strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di acquisizione della totalità delle quote della società Scae S.r.l., con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (in foto) e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dalla junior associate Elena Gangal per gli aspetti societari e parasociali.

Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dall’of-counsel Anna Maria Stein per gli aspetti legati alla proprietà intellettuale, dal partner Alessandro Greco coadiuvato dagli associate Lorenzo Maniaci e Alberto Venditti per gli aspetti legati alla notifica golden power, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti legati alla privacy.

Adacta Advisory, con un team composto da Francis De Zanche, Giulia Gionfriddo, Roberto Masiero, Daniel Davidhi, Manuela Marini, ha assistito ITAGO in relazione alla financial ed alla tax due diligence.

ERM ha assistito ITAGO in relazione alla ESG due diligence.

Lo Studio Legale Perocco con il partner Giovanni Perocco ha assistito i venditori nella negoziazione e redazione dei contratti e in relazione a tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione di vendita. Rossini Advisory, con il partner Marco Rossini ha agito nel ruolo di advisor finanziario dei venditori. Gli studi Lot Manzan & Associati e FI.GI. Studio Srl hanno assistito i venditori per gli aspetti fiscali e ammnistrativi dell’operazione.

Scae è una società specializzata nella produzione di macchine per il trattamento dei fanghi e per la fornitura di prodotti chimici funzionali al trattamento delle acque. Fondata con l’obiettivo di offrire soluzioni efficienti e sostenibili per il recupero dell’acqua, Scae ha sviluppato una vasta gamma di tecnologie avanzate per i settori food&beverage, waste management, chimica-farmaceutica, vitivinicolo ed impianti civili. La società ha un’esperienza ventennale nel settore del trattamento acqua superando nel 2023 un fatturato di 7,0 milioni di euro.

L’investimento in Scae rafforza il ruolo del gruppo come leader nel settore trattamento acque.