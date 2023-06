Eversheds Sutherland per MotorK nell'acquisizione di GestionaleAuto

Lorenzo Fratantoni









Eversheds Sutherland ha assistito MotorK, azienda leader nella fornitura di servizi software (saas) per le imprese che operano nel settore automotive e provider di soluzioni digitali per la distribuzione automobilistica, nell'acquisizione del 100% del capitale sociale di GestionaleAuto, società attiva nel medesimo settore.



Con questa acquisizione, MotorK, persegue la strategia di crescita, in ottica di consolidamento della quota di mercato e della leadership a livello europeo.



Il team di Eversheds Sutherland è stato guidato dal partner Lorenzo Fratantoni, coadiuvato dal junior associate Pietro Bertuzzi per gli aspetti corporate, e ha visto il coinvolgimento dalla partner Valentina Pomares, supportata dall'associate Giulia Basso, per gli aspetti giuslavoristici e dal Of Counsel Anna Maria Stein per gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale. MotorK è stata, altresì assistita, per gli aspetti tax e financial, dal team composto dal partner Sebastiano Sciliberto e dal Principal Associate Daniele Raimondi.



GestionaleAuto è stata assistita dall'avv. Paolo Conci dello studio legale SBA Avvocati di Bassano del Grappa (Vicenza) per gli aspetti societari e legali e dal dott. Fabrizio Contin di CF STUDIO - dottori commercialisti – di Noventa Vicentina e Vicenza per gli aspetti tax e financial.