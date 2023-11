EY al fianco di Ca’Zampa per lo sviluppo di un polo veterinario di eccellenza

Luca Spagna, Margherita Mercatali, Marco Ginnasi









EY è al fianco di Ca’Zampa S.r.l. nello sviluppo di un polo nazionale di eccellenza nel settore della veterinaria con servizi integrati dalla medicina di base a quella specialistica, inclusa la cura del benessere del pet.



In particolare, EY - tramite EY SLT ed EY Advisory - ha assistito Ca’ Zampa S.r.l. (holding di partecipazioni controllata dal fondo di investimento G Square Healthcare) in relazione alle ultime dieci operazioni di acquisizione di cliniche veterinarie, ambulatori e ospedali attivi nel territorio italiano (tra cui: Clinica Veterinaria di Orvieto, Istituto Diagnostico Veterinario a Chiavari, Clinica Campo Marzio a Trieste e Ambulatorio Veterinario Briotti Piazzai Celani a Zagarolo).



La piattaforma è attualmente costituita da 26 strutture veterinarie, alcune realizzate da Ca’ Zampa e altre acquisite dal mercato ed integrate nella rete.



Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti legali e contrattuali da Renato Giallombardo, Partner Leader M&A, e da Luca Spagna, Annachiara Mastellone e Margherita Mercatali. Per gli aspetti di natura giuslavoristica hanno agito Irene Blanco e Silvia Colasanti; Valerio Vinci ha curato i profili amministrativi; Emanuele Petrilli, Giacomo Azzolini e Vincenzo Terracciano gli aspetti privacy. EY SLT ha altresì curato gli aspetti tributari delle operazioni con un team composto dal Partner Roberto De Bernardinis e da Alessandro Pina e Filippo Sacchetti.



EY Advisory ha assistito Ca’Zampa in relazione agli aspetti di due diligence finanziaria con un team guidato dal Partner Marco Ginnasi, insieme a Luca Locatelli, Francesco Dasso e Giuseppe Falcicchio.