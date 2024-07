EY, LCA e ADVANT Nctm nell’acquisizione della maggioranza di Orim S.r.l. da parte di Xenon FIDEC Private Equity

Giovanni De’ Capitani di Vimercate, Davide Valli e Matteo Zapelli

Xenon FIDEC - Fondo Italiano per la Decarbonizzazione e l’Economia Circolare, fondo d’investimento articolo 9 di Xenon Private Equity con specifica esperienza nel settore dell’economia circolare, ha perfezionato l’operazione di acquisizione della maggioranza di Orim S.r.l. (“Orim”), società specializzata nel settore del trattamento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti industriali e nel recupero materie prime critiche.

Nell’ambito dell’operazione di acquisizione di Orim, EY Studio Legale Tributario ha agito in qualità di advisor nella due diligence, arranger nella strutturazione dell’operazione e legal counsel con un team guidato da Matteo Zapelli, e composto da Giuseppe Vacchiano e Paola Passoni per gli aspetti contrattuali, e con un team guidato da Maria Teresa Iannella, e composto da Lara Giambra e Gianfranco Torre. EY ha altresì assistito Xenon per gli aspetti fiscali dell’operazione con l’attività di tax due diligence condotta da un team guidato da Roberto De Bernardinis e composto da Luca Carmine Mercuri e Fabio Azimonti; per la due diligence finanziaria condotta dal team di Marco Ginnasi e Andrea Di Bella, per la due diligence strategica condotta dal team di Giacomo Chiavari e Alberto Simioni e per i servizi di debt advisory, con il team di Giovanni Grandini e Maria Pia Pedota.

LCA Studio Legale, con un team guidato da Davide Valli e composto da Luca Liberti e Giancarlo Aiello, ha assistito Xenon come legal advisor per la parte finanziaria.

L’operazione prevede un finanziamento fino a 11 milioni di euro, erogato dai fondi Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia MUST di Anthilia Capital Partners SGR, assistita da ADVANT Nctm con un team guidato da Giovanni de’ Capitani di Vimercate e composto da Bianca Macrina e Andrea Bertoni.

Il venditore è stato assistito da Massimo Bertola per gli aspetti legali e Rolando Angeletti per gli aspetti fiscali.