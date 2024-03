EY nell’acquisizione di Different s.p.a. da parte di gruppo SAE (sapere Aude Editore) S.p.A.

Erjena Agaraj, Alberto Crivelli

EY ha assistito Gruppo SAE (Sapere Aude Editori) in relazione all’acquisizione da parte della controllata Sae Communication dell’intero capitale sociale di Different e nell’ingresso di due dei soci fondatori di Different nella compagine della controllata. Different è una communication company focalizzata a potenziare i brand supportandoli nella definizione dei propri obiettivi. Il team in house del Gruppo SAE che ha seguito l’operazione è composto da Marco Racano e Massimo Briolini.

Lo studio legale e tributario di EY ha agito con un team multidisciplinare composto, per gli aspetti legali e contrattuali, dal partner Christian Busca, dalla senior manager Erjena Agaraj e dal senior Luigi Gazzaneo.

Lo studio legale AMTF ha agito al fianco dei venditori Andrea Cimenti e Davide Arduini con un team composto dal partner Alberto Crivelli, il senior associate Nicholas Parati per gli aspetti legali e contrattuali, il partner Piercarlo Antonelli per gli aspetti giuslavoristici, mentre per la parte financial hanno agito la partner Deborah Setola e l’associate Andrea Sperati di Arkios.

Lo studio legale Marco Greco ha agito al fianco dei soci di minoranza uscenti con un team composto dal partner Marco Greco per gli aspetti legali e contrattuale, dalla senior associate Marianna Luciano per la parte giuslavoristica, mentre per la parte financial ha agito il partner Marco Brocca di HLB-BMP.